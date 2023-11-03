Arm入股樹莓派 擴展邊緣運算市場

Arm(ARM-US)與樹莓派 (Raspberry Pi Ltd) 今 (3) 日宣布，雙方達成協議，由 Arm 收購樹莓派 (Raspberry Pi Ltd) 少數股權、進行策略性投資，雙方一同提供關鍵解決方案給物聯網 (IoT) 開發人員社群，此次協議將進一步擴展雙方長期的夥伴關係。

Arm 指出，邊緣運算需求加速，物聯網與 AI 應用急遽增加，樹莓派的解決方案讓全球各地的人們與企業能獲取低成本、高效能的運算，預期這項投資案進一步鞏固雙方自 2008 年開啟的夥伴關係，之後為學生、技術愛好者與商業開發人員，推出許多基於 Arm 架構且廣受歡迎的樹莓派產品。

樹莓派最新的旗艦產品 Raspberry Pi 5，也已經在 10 月底上市。

Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，Arm 與樹莓派擁有共同願景「透過降低實現創新的門檻，讓所有人都能使用運算。」，也推動任何人在任何地方都能學習、體驗與創造全新的物聯網解決方案。

Paul Williamson 指出，隨著邊緣與終端 AI 應用快速成長，類似樹莓派等以 Arm 技術建構的平台發揮關鍵作用，能讓開發人員更快速且更輕鬆地創新，進而帶動高效能物聯網裝置的全球採用。這次的策略性投資進一步證明，公司對開發人員社群以及與樹莓派夥伴關係的持續承諾。

樹莓派執行長 Eben Upton 表示，Arm 技術在樹梅派平台始終扮演核心的角色，此次投資是雙方長久夥伴關係的重大里程碑。由於公司致力為所有人，包括學生、科技愛好者以及大規模部署商業物聯網系統的專業開發人員，都持續消除進入障礙，採用 Arm 技術作為當前與未來產品的基礎，將能使我們獲取所需的運算效能、能源效率與龐大的軟體生態系。