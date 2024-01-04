智原攜Arm衝刺Neoverse設計服務 搶AI晶片商機

ASIC 暨 IP 業者智原 (3035-TW) 今 (4) 日宣布，成為 Arm Total Design 的設計服務合作夥伴，凸顯公司在 Arm 解決方案上的設計實力以及對製造端的承諾。智原將充分發揮 Arm Neoverse 計算子系統 (CSS) 的優勢，致力提供卓越性能和創新的先進雲端、高效能運算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 晶片。

智原指出，2002 年起與 Arm 長期合作，擁有豐富的 Arm IP 設計經驗，身為 Arm Total Design 計畫的一員，公司也是臺灣首家設計服務合作夥伴，將提供全方位的 ASIC 服務，包括 Neoverse CSS 的子系統整合和硬核解決方案。

Arm 基礎架構業務部資深副總裁暨總經理 Mohamed Awad 表示，Arm Total Design 在 SoC 開發的各階段須具備重要的生態系統專業知識，為基礎架構提供更迅速、風險更低的客製化晶片，很高興智原提供 SoC 設計方面的專業知識，並期待這次合作為新一代客製化晶片設計帶來的成果。

智原營運長林世欽表示，公司很榮幸成為 Arm Total Design 的設計合作夥伴。智原提供多元客戶所需的靈活商業模式，包括晶片實體設計服務 (DIS) 和整合 Chiplets 的 3DIC 先進封裝服務，跨足各晶圓廠和先進製程節點。將憑藉在 Neoverse CSS、Arm IP 和設計流程的專業知識全力支持此生態系統。