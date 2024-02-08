鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.59億美元，Numeraire(NMR)24小時漲幅達7.08%

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.59億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.63億美元。

24小時漲幅：Numeraire(NMR)24小時漲幅7.08%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅5.85%；門羅幣(XMR)24小時漲幅1.38%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅14.7%；拳王幣(STX)24小時跌幅10.3%；Celestia(TIA)24小時跌幅10.6%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅41.8%；門羅幣(XMR)近一週漲幅22.3%；FTT(FTT)近一週漲幅13.4%。