鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過9.66億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達5.91%

鉅亨網新聞中心 2025-01-12 17:15

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24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅5.91%；MBL(MBL)24小時漲幅5.63%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅6.09%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅28%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅17.7%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅9.49%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅28%；ATA(ATA)近一週漲幅26.8%。