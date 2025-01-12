鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過9.66億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達5.91%
鉅亨網新聞中心 2025-01-12 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,222.41美元，24小時漲跌幅+0.05%；以太幣(ETH)現報價格3,243.46美元，24小時漲跌幅+0.36%。
亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達9.66億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達6.02億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.59億美元。
24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅5.91%；MBL(MBL)24小時漲幅5.63%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅6.09%。
24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅28%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅17.7%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅9.49%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅28%；ATA(ATA)近一週漲幅26.8%。
近一週跌幅：TFUEL(TFUEL)近一週跌幅32.1%；STMX(STMX)近一週跌幅13.4%；MBL(MBL)近一週跌幅7.65%。
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