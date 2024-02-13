台股2023年掛牌ETF最強黑馬是它 3檔賀歲ETF新兵年後報到

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-13 07:40

台股 2023 年揚眉「兔」氣，累計大漲 26%，股票型及債券型 ETF 也參與了這場資金盛宴，尤其高股息概念最拉風，吸引不少存股族捨棄金融股改存 ETF，盤點去年掛牌績效前十強的新秀，其中 00929 堪稱是最強黑馬，規模及受益人數直線攀升，令人歎為觀止！展望金龍年，多家投信業者端出「賀歲 ETF」，農曆年後將有 3 檔新兵報到，可望再為火熱的 ETF 市場注入活水。

2023 年在台股掛牌 ETF 績效前十強出列

回顧 2023 年在台股掛牌的 ETF，共有 17 檔，觀察掛牌以來至去年底的績效表現，其中，首檔台股月配息 ETF 復華台灣科技優息 (00929-TW) 在市場颳起一股旋風，強大的吸金力令人驚艷，以近 3 成的報酬率勇奪第一，根據集保統計至 2/2，受益人數已正式突破 60 萬人關卡，截至 2024 年 1 月底止，規模已攀升至 1428 億元。

兆豐龍頭等權重 (00921-TW) 則以 27.73% 的報酬率緊追在後，法人表示，00921 在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。

此外，野村臺灣新科技 50(00935-TW)、中信成長高股息 (00934-TW) 及債券型 ETF 國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 也擠進前十強，不過，這三檔均在第四季掛牌，雖上市時間較短，但仍取得 13-14% 的報酬率，實力也相當強。

存股族敲碗 月配型 00939 打造穩定現金流

統一投信即將在 3/1 至 3/5 募集的統一台灣高息動能 ETF(00939-TW)，就是專為台股節奏量身打造的高股息 ETF，採月配息，具備高股息、高報酬、高 CP 值「三高」特色，適合需要現金流的退休族及想每月加薪的領息族，募集期間，00939 發行價僅需 15 元，一張只要 1.5 萬元，小資族用小額資金就能透過 00939 抓住台股脈動。

統一投信表示，上市櫃公司通常會在 4 月中旬公布前一年財報，5 月公布股利政策，並在 6 至 9 月進入除權息旺季，8 月公布第 2 季財報及半年報。00939 於 3 月上旬募集成立後隨即進場，其所追蹤的臺灣高息動能指數，將利用陸續公布的企業財報和股利政策，於 5 月進行成份股定審，挑選 40 檔高股息股。00939 也會與指數同步調整成分股，精準卡位 6 月開跑的台股除權息旺季。

00940 結合巴菲特價值投資 3/11 募集

元大投信推出首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計與 10 元親民發行價的高股息 ETF—元大臺灣價值高息 (00940-TW)，將於 3 月 11 日展開募集。相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940 在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

00940 追蹤指數以上市櫃前 300 大企業為選股池，且每年 5 月初與 11 月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。元大投信指出，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。

半導體隱形冠軍一把抓 00941 月底開募

中國信託投信 2024 年新春即推出國內首檔鎖定全球半導體上游設備與材料廠的 ETF—中信上游半導體 (00941-TW)，擬定 2 月 26 日至 3 月 1 日展開募集，中信投信表示，半導體上游設備材料供應商擁有多項專利技術保護，掌握晶圓製造關鍵命脈，形成護城河優勢，為半導體產業中的隱形冠軍。