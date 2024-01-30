〈金管會新春展望〉新國會上任優先推REIT修法 主動式ETF擬開放6月定案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 20:53

金管會今 (30) 日舉行新春記者會，主委黃天牧表示，自己任期僅到 5 月 19 日，520 後將有新國家領導人，2 月 1 日國會也有新氣象，重要議案將會持續推動，其中，攸關活絡我國不動產證券化市場的《證券投資信託及顧問法》修正草案，將列為最優先推動；此外，金管會研議開放主動式 ETF，預計 6 月底前就能定案。

根據金管會修正草案，新增「不動產投資信託事業」得募集或私募不動產投資信託基金 (REIT)，並與現行信託架構 REIT 併行。為避免炒房疑慮，修法也限制 REIT 不得投資供居住使用住宅，違者最高可處 1500 萬元罰鍰。

黃天牧指出，該法案已於去年行政院會通過，並送到立法院財委會討論，朝野各黨派並未提出任何反對意見，甚至還有委員認為，不動產投資信託標的可納入綠能等與國家建設發展有關的產業，但適逢國內大選，審理時間有限，不過，立法院新會期將至，金管會會秉持專業、誠懇溝通持續推動。

金管會研議開放主動式 ETF，也引起市場高度關注，證期局長張振山說明，先前有請交易所、公會提供意見，從現有資料來看，目前各國政府監理背景、措施都不一致，正在審酌優缺點，希望能在今年 6 月底前定案，就會有明確方向，但研議的內容非常多，包括產品的設計、資金揭露的規範、買回作業、流動性提供等，此外，還需評估市場主動式及被動式間的影響。

以美國市場為例，部分業者有將主動式 ETF 的成分股對外公開，同時也有未公開或公開一半的 ETF，光美國就有三種模式，各國都有優缺點，因此還需要進一步研議討論。

金管會說明，去年規劃的 83 項施政重點共完成 77 項，完成比率 92.77%，其餘 6 項將於今年持續推動。

其中，保險經紀人管理規則及保險代理人管理規則，精進電話訪問作業及檢討簽署人制度可望於今年第二季完成，推動上市櫃公司建立永續資訊管理之內部控制制度也將於第二季完成。

金管會預計在第四季開放證券商受託買賣外國有價證券得辦理外幣融資業務，並建置券商受託買賣外國有價證券外幣融資業務之風控監理資訊平台、聯合徵信平台等平台。