台股市值衝刺2兆美元 龍年開春加碼市值型ETF掌握成長契機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-13 12:40

國際資金自 2023 年第 4 季起重返台股，推升集中市場市值兔年封關來到 57.6 兆元，據悉，證交所內部已訂出 2 兆美元 (約當新台幣 62. 7 兆元) 目標。法人指出，2023 年底台灣出口回溫，外銷景氣回升，伴隨美國經濟強韌，台企將受惠，投資人龍年開春可積極布局元大台灣 50(0050-TW) 等市值型 ETF 參與台股成長契機。

元大投信指出，在台股持續具備市值走升動能下， 2024 年投資布局可適度加大市值型 ETF、主動式台股基金的配置，以市值型 ETF 為例，其報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如台積電反映每股獲利能力 (EPS) 提升，過去十年市值從 2.7 兆元成長至 16.8 兆，股價從 103 元躍升至 646 元，是高股息 ETF 難以取得的投資成果。

統計近五年台股上漲年度，上市 50 大權值股市值年增率均逾 2 成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。以最具代表性的 0050，自 2003 年成立以來至 2024 年 1 月底，平均年化報酬率 10.2%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約 7.1 年就能為投入本金翻倍，複利效果威力顯著。

據財政部 2023 年外銷出口統計，全年出口值達 4324 億美元為歷史第三高，受惠於 AI 等新興應用需求強勁，積體電路外銷成長，資通與視聽產品出口值更達 833 億美元史上新高。財政部預估，經過近一年的庫存調整後，配合新科技商機長線成長趨勢，2024 全年出口值可望達 4600 億元，持續攀高。