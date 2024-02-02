月月配高股息ETF 00929估配0.13元 年化配息率達8.4％

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 10:48

引領台股 ETF 月配息風潮的復華台灣科技優息 (00929-TW) 今年 2 月配息金額揭曉，根據復華投信官網收益分配期前公告，每受益權單位預估配發 0.13 元。若以 2 月 1 日收盤價 18.59 元估算，年化配息率達 8.4%。

市場法人分析，00929 上個月配息金額從 0.11 元提高至 0.13 元，此次配息金額維持 0.13 元，主要來自 00929 採一貫的平滑化配息策略，將今年起主要成分股陸續除息的股利及去年累積的股息收益，平均分配到每個月份，以維持配息金額的穩定性。

復華投信官網配息公告顯示，00929 除息日為 2 月 29 日，投資人若想參與該次配息，最晚須於 2 月 27 日前持有或買進 (2 月 28 日為國定假日不開盤)，並於 3 月 26 日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於 2 月 22 日公布。

00929 自去 (2023) 年 11 月初市值突破千億大關後，規模仍持續增長，CMoney 統計，截至 2024 年 1 月底止已來到 1428 億元，為台股高股息 ETF 第三大，今年來規模增加 255 億元，居台股 ETF 之冠；受益人數則朝 60 萬大關邁進。

復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，自去年底調整指數編製規則後，成分股中的中大型股權重上升、小型股比例下降，目前子產業比重前三大為半導體、電子零組件、電腦及週邊設備。