台股高息ETF誰最會卡位投資時機？一表掌握3檔指數調整時機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 12:47

台股掀起高股息 ETF 風潮，3 年內翻倍成長至 17 檔，從傳統的高息策略，進階至高息和總報酬雙目標，這些 ETF 各擁特色，但指數編製方法繁複，不易讓人快速理解，各項篩選指標更是讓人眼花撩亂。多數台股高股息 ETF 指數成分股調整落在 4 至 6 月，但要精準卡位高息股，每年首次成分股調整最佳時間落在 5 月，目前符合條件的僅有 3 檔。

因為台股具備節奏性，隨著企業財報公布和特有的除權息旺季，每個階段都有不同的主旋律，使指數成分股調整時間影響 ETF 的投資效率。堪稱新一代國民 ETF 的國泰永續高股息 (00878-TW) 於每年 5、11 月調整成分股，群益台灣精選高息 (00919-TW) 則於 5、12 月調整成分股。

而 00939 追蹤臺灣高息動能指數，根據編制規則，指數會在 5 月調整成分股並以股利排序，可以精準搶占 40 檔高息股，迎接 6 月開始的台股除權息旺季。若是 4 月換股，雖然多數企業已公佈去年財報，可了解個股基本面，但大多尚未公布當年的股利政策，使 ETF 難以精準掌握後續的股利發放狀況。6 月時台股企業的財報和股利政策都已公布，但股價也先漲了一大段，此時才進場的成本會比較高，壓縮獲利空間。

多數成分股的誘人股息入袋後，00939 在除權息淡季將轉為追求股價動能。臺灣高息動能指數首創夏普值動能調節，在 9 月和 1 月依據成分股的夏普值調整權重，依比例加碼強勢股並減碼弱勢股。這個設計不僅能讓投組具備延續性，在台股普遍表現較佳的第 4 季及第 1 季，還能擁有強勁動能追求更高的報酬率。

00939 發行價只要 15 元，募集期間一張只要 1.5 萬元就能買到，近來已經掀起網友熱烈討論。相較老牌的台股高股息 ETF，同樣金額買 00939 可以存比較多張。且 00939 為月配息，投資人每個月都能靠股息自動加薪，還首創月底領息機制，可以搭配其他配息型 ETF 自組雙周配，如同外商一樣每兩周就有現金流收入。

三檔五月調整成分股的台股高股息 ETF

股票代號 ETF 名稱 成分股調整 權重調整 00939 統一台灣高息動能 5 月 9、1 月 00878 國泰永續高股息 5、11 月 5、11 月 00919 群益台灣精選高息 5、12 月 5、12 月