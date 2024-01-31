去年上市ETF資產規模1.87兆元 投信、券商聯手造市獲獎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 18:45

證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「112 年度 ETF 競賽」，今 (31) 日舉行頒獎典禮，其中，台股 ETF 交易貢獻獎、ETF 交易進步獎分別由凱基證券台北分公司及口袋證券獲得冠軍；ETF 發行貢獻獎由復華投信奪冠；台股 ETF 造市獎由永豐金證券奪冠；元大證券則抱走台股 ETF 總貢獻獎冠軍獎座。此外，ESG ETF 發行獎勵共有 4 家投信獲獎，分別為群益、永豐、兆豐及台新。

證交所指出，本次頒獎典禮邀請金管會證期局副局長高晶萍蒞臨，並與證券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君等貴賓，及證交所總經理簡立忠擔任頒獎人。

簡立忠表示，去年上市 ETF 日均成交值達 144.53 億元，資產規模達 1.87 兆元，ETF 市場成交值占比為 5.14%，資產規模及成交值的提升背後均意謂大家用心經營、苦心播種的豐碩成果。

簡立忠指出，本活動已連續第 10 年辦理，去年底上市 ETF 總受益人數已達 722 萬人，顯見投資人參與程度高，市場相當熱絡，未來證交所也將攜手業者等相關機構，在主管機關帶領下持續發展主動型及多資產 ETF 等多元商品，以提供投資人更多商品選擇，使臺灣的資本市場更加蓬勃發展。

證交所強調，希望藉由本次活動的舉辦，激勵證券商發揮專業和服務的精神，積極推廣 ETF 商品，進而促進市場交易活絡，並鼓勵發行人持續發行優質商品。