Uber釋出善意 開放叫車平台與倫敦計程車共享

Uber (UBER-US) 周三 (29 日) 表示，明年將向倫敦的黑色計程車開放其平台，試圖在經歷 10 年的緊張局勢後贏得英國首都出租車的青睞。

倫敦的黑色計程車司機必須通過一項名為「The Knowledge」的測試，要求他們記住城市內的數千條路線。他們長期以來一直與 Uber 不和，認為這威脅到他們的生計。

Uber 提供的最新服務將於 2024 年初推出，黑色計程車司機可以註冊該應用程式以預訂行程。Uber 為倫敦計車司機提供前 6 個月的無佣金交易。

但代表大多數黑色計程車司機的組織駁回了這項提議，並表示成員沒有對此提出要求。

持照計程車司機協會 (LTDA) 秘書長麥克納馬拉 (Steve McNamara) 表示：「我們沒有興趣將倫敦標誌性的、世界知名的黑色計程車行業與 Uber 掛鉤，從而玷污它的聲譽，因為它的安全記錄和其他一切都很差。」

黑色計程車、又稱哈克尼馬車，是倫敦唯一可以在城市街道或計程車站接載乘客的車輛。也可以透過其他應用程式叫車。

倫敦是 Uber 的前 5 前大市場，該公司希望計程車司機加入其服務，就像巴黎、紐約和羅馬一樣。並宣稱當計程車司機與 Uber 合作，乘客和計程車司機都會受益。

如果倫敦的計程車大量接受加入該平台的提議，這將意味著雙邊關係的巨大解凍。

2014 年，它們之間的爭議達到頂峰，當時計程車司機封鎖街道抗議 Uber，之後仍公開反對這項服務。