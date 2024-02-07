微軟放低身段 與歐盟雲端業者協調授權合約

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 18:29

微軟 (MSFT-US) 正與 CISPE 進行談判，試圖解決歐盟針對這家美國軟體巨頭雲端運算授權的反壟斷投訴。

透過雙邊方式解決這個問題，可以幫助微軟避免歐盟可能進行的漫長調查；若實地調查可能會導致遭到罰款和被令改變其商業行為。

CISPE 成員包括亞馬遜 (AMAN-US) 和 26 家歐盟小型雲端供應商。該組織於 2022 年底向歐盟委員會提出投訴，指控微軟於 10 月 1 日實施的新合約條款損害了歐洲的雲端運算生態系統。

在雲端運算領域排名落後於市場領導者亞馬遜、但領先 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌的微軟，在德國、義大利、丹麥和法國的競爭對手向歐盟競爭監管機構提出申訴後，於 2022 年中期修改了授權條款。

CISPE 周三 (7 日) 發表聲明表示：「今天 CISPE 確認已與微軟展開討論，以解決與歐洲雲端基礎設施提供商及其客戶不公平軟體授權相關的持續問題。」「雙方正在探索潛在的補救措施。」

微軟發言人表示：「我們將繼續與 CISPE 進行建設性合作，以解決歐洲雲端提供者提出的擔憂。」但拒絕提供詳細資訊。

CISPE 表示討論尚處於早期階段，尚不確定是否會產生有效的補救措施，但表示「必須在 2024 年第 1 季取得實質進展」。

CISPE 秘書長敏格任斯 (Francisco Mingorance) 表示：「我們支持快速有效地解決這些危害，但重申微軟必須結束其不公平的軟體授權做法，才能實現這一結果。」