〈房產〉新囤房稅對六都多屋族每戶加稅78% 房仲：轉嫁效應不容忽視

囤房稅 2.0 修法今 (16) 日在立法院通過初審，財政部強調，行政院版本修法對於囤房大戶加稅有感，尤其針對新屋，以六都來看，平均每戶稅負增加 78%，可望對囤房炒作的打擊，房仲業者則認為，官方以此舉進行看似打擊多屋族，但若在包括房稅及地價稅一路走高的情況下，售價及租金的上調「轉嫁」勢難以避免。

非自用住宅的房屋稅課徵，是以房屋標準單價、屋齡和路段等條件，作為課稅基礎，所以越新的住宅，房屋稅越高。

新建房房屋稅近年調漲 再加碼徵稅最有感

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，囤房稅 2.0 雖然對於老房子的多屋族影響相對有限，但新房子的房屋稅近年標準單價被大幅調漲，加上折舊少等因素，一旦被加碼課徵較高的房屋稅率，就會相對有感，目前囤房稅 2.0 尚未經三讀通過，一般預估最快收到稅單時間應該是在 2025 年，短期間衝擊應該相對有限。

房價漲、轉嫁房客恐影響囤房稅成效

同時，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，迄今爲止仍未見全球有國家或地區透過以稅賦手段完全對房價控制成功的案例，同時，台灣以課徵新囤房稅抑制多屋族置產，並且可能釋出手中房屋增加供給，以六都而言，平均每戶稅負增加 2.6 萬餘元，但就近年房價的漲幅來看，光是房價每坪的漲幅可能就不只 2.6 萬元，囤房稅 2.0 實施形成效果實在有限。

且如包租公的多屋族而言，每戶增加的 2.6 萬餘元房屋稅，黃舒衛說，也可能因此部分轉嫁客身上。更使囤房稅難以見到效果。

置產族更明顯轉向中古屋

台灣的房屋稅普遍較各國低，因此調高稅率，對建商和擁房大戶影響總金額較大，但對一般的置產族影響有限，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，而若囤房稅 2.0 修法後實施，未來多屋族會有一波汰弱留強，首先，「捨新屋，留中古」，非自用住宅的房屋稅課徵，是以房屋標準單價、屋齡和路段等條件，作為課稅基礎，所以越新的住宅，房屋稅越高，因此在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場。

其次，「捨小戶，換大房」，房屋稅統計以戶為單位，因此置產族與其買獨立套房，不如購入整棟透天厝後再隔間出租，既能穩收租金，又能降低持有成本。

低總價的兩房小宅熱度再被推高

張旭嵐說，由於房東可能會因囤房稅加重而調高租金，將導致市場租金和房貸距離縮短，可能進而促成租屋族的由租轉買， 加上改革將針對單一自住者調降稅率，對首購族相對友善，搭配新青年安心成家的優貸政策，可望催化小坪數物件買氣， 使市場低總價的兩房小宅熱度再被推高。

多屋持有者財力厚未必傾向拋售

大家房屋企研室總監郎美囡表示，政府這次房屋稅改版，持有多戶新建房屋的屋主影響最大，因為新大樓的房屋標準價格高，一般非自用稅率換算下來的稅額可能已破萬，拉高囤房稅稅率增加屋主持有負擔，確實可能讓屋主釋出房屋；當然，國人最關心的議題莫過於這樣是否能造成房價鬆動，由於每個多屋持有人的財力程度不一，不見得都傾向拋售，且這樣類型的屋主不多，就算降價出售所呈現出來的結果也是分散在各區域的個案表現，除非同一區域、差不多期間內有非常多筆賠售出現，才會下拉區域行情，否則不易在短期內見效。