〈台幣〉兔年封關升轉貶 全年貶值近1元 貶幅達3.2%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-07 16:40

新台幣今 (27) 日迎來兔年封關日，開高走低，盤中貶值力道略擴大，但量能明顯縮減，處基本拋補，最低來到 31.36 元，終場收在 31.358 元，貶值 2 分，自去年 1 月 30 日兔年開紅盤日至今，新台幣共貶值 9.94 角，貶幅 3.27%。

新台幣今日以 31.32 元、升值 1.8 分開出後，一度升至 31.289 元，但上午 10 點過後由升轉貶，尾盤貶至 31.36 元，終場兌一美元以 31.358 元作收，貶值 2 分，台北外匯經紀公司成交值 5.67 億美元，全日高低價差 7.1 分。

由於美元指數走強，去年上半年美國處在升息循環中，統計兔年以來，新台幣貶值共 9.94 角，貶幅 3.27%。

元大投顧分析據美國日前公布的 1 月就業報告分析，即便聯準會主席鮑爾曾提及通膨穩定收斂至政策目標 2% 的過程，不會特別尋求勞動市場走弱，暗示著聯準會將接受略微偏緊或處於中性水平的勞動市場，但目前這份就業報告卻顯示，新增就業人數連續 2 個月遠超長期平均、失業率持穩偏低水平，合理解釋為何鮑爾表態 3 月不會有充足的信心啟動降息循環。