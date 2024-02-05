〈兔年封關〉台股市值激增近10.8兆元 每位股民平均賺進86萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 15:18

台股金兔年封關，加權指數今 (5) 日終場收在 18096.07 點，上漲 36.14 點或 0.20%，兔年期間累計上漲約 3163 點、漲幅 21%，平均每位股民賺進 86 萬元，相當於賺進一輛國產車。

根據證交所資料統計，台股兔年期間累計上漲 3163.14 點、漲幅 21.18%，上市公司總市值達 57.5 兆元，較虎年封關大增近 10.8 兆元。

證交所統計截至 2023 年 12 月，投資人累計開戶人數約為 1251.2 萬人，因此換算下來，平均每位股民兔年期間賺進 86.06 萬元。

本周將進入農曆春節，證交所集中交易市場 2 月 6 日、7 日兩天僅辦理交割作業，2 月 8 日至 2 月 14 日休市 5 日，並於 2 月 17 日補行上班，證交易所提醒投資人及證券商，2 月 17 日補班不交易、不交割。