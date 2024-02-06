外資兔年最愛台積電 狂掃63.88萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 10:59

台股昨日終場翻紅上漲 36 點，收在 18096 點完美封關，儘管三大法人皆呈現賣超，外資仍持續加碼台積電 (2330-TW)(TSM-US)1 萬張，從兔年全年來看，也同樣最愛台積電，狂掃 63.88 萬張，買超金額突破 3858 億元。

三大法人合計賣超 130.27 億元，外資轉空、提款 61.72 億元，自營商賣超 44.23 億元、連二賣，投信賣超 24.77 億元、呈現連五賣；期貨方面，外資減碼空單部位，空單未平倉口數降至 5494 口。

外資封關日買超鎖定 AI 個股，除了持續加碼台積電，宏碁 (2353-TW)、群創 (3481-TW)、廣達 (2382-TW)、華通 (2313-TW) 等都有 4000 張以上，另外，隨著春節旅遊旺季到來，也青睞航空雙雄，分別加碼長榮航 1 萬張與華航 4000 張。