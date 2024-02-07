中揚光1月營收回神年增22.07% 估Q1業績將優於去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 16:42

在車用及手機光學市場需求回溫的同時，包括鏡頭廠、鏡頭模組廠都積極展開市場的布局，中揚光 (6668-TW) 業績將受惠於市場需求的回暖，中揚光今 (7) 日公布 2024 年 1 月營收 9090 萬元，月減 21.71%，年增 22.07%。

中揚光在 2024 年首季營運將優於去年同期，由接單的走勢來看，中揚光 2024 年首季的營收也將超越去年第一季 2.32 億元。而 2024 年車用鏡頭相關的出貨將有 30-40% 的成長，與預估中揚光 2024 年整體業績成長幅度相符。

中揚光電目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

同時，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在今年底完成設備的移入，2024 年將正式貢獻產能。