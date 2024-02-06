台股原型ETF兔年績效Top 15出爐 這檔74%居冠、高股息占7檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 09:47

金兔年台股原型 ETF 績效排行榜出爐！從進榜 Top 15 來看，富邦臺灣中小 (00733-TW) 以 74% 的含息報酬率穩居冠居，高股息相關共占 7 檔最多、科技型 ETF 也有 5 檔上榜，且主要集中在半導體產業型 ETF，投信法人認為，半導體景氣 2023 谷底復甦，台股 2024 年有機會展現「兔躍龍升」新氣象。

觀察台股原型 ETF 兔年績效，00733 繳出 74.87% 的好成績，第二至四名皆為高股息 ETF，分別為凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大高股息 (0056-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)，三檔含息報酬率皆超過 5 成。

至於進榜的五檔科技型 ETF 當中，以中信關鍵半導體 (00891-TW) 績效 44.2% 表現最佳，居原型 ETF 排行榜第六名，富邦科技 (0052-TW) 、新光臺灣半導體 30(00904-TW) 均有 40% 的含息報酬，另 2 檔則為國泰台灣 5G+(00881-TW)、元大電子 (0053-TW)，績效分別為 38%、36%，皆打敗大盤。

製表：鉅亨網記者陳于晴

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，雖然台股兔年封關，市場追價意願不高，不過，美國科技股領漲，尤其輝達強勢上攻，持續改寫歷史新高，為半導體族群注入強心針，預估年後台股開紅盤，全球資金關注焦點仍在 AI 及半導體相關個股。

王韻茹認為，近期美股的輝達、美超微股價表現亮眼，已為台灣 AI 相關類股帶來激勵效果，而半導體類股在台積電法說行情帶動下，不少 IC 設計股的 IP 股表現強勢，例如股王世芯 - KY，股價正式突破 4000 元關卡，達歷史新高。