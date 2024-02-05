〈兔年封關〉台股八大亮點一次看 漲3163點寫歷史次高、這類股暴漲108%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 18:19

台股金兔年封關寫下八大亮點！不僅首度以萬八封關紀錄，更為連續 2 年收紅，累計全年漲點 3163 點創歷史次高，集中市場總市值 57.52 兆元同寫次高，平均日成交金額達 2884 億元，三大法人合計買超 1091.23 億元，在 AI 題材助攻下，電腦及周邊設備類股指數暴漲 108% 之多，而護國神山台積電 (2330-TW) 兔年市值激增 3.7 兆元。

過去 15 年，台股農曆年封關日收漲機率高達 8 成，但 2022 年中斷連五紅的紀錄，虎年加權指數以 14932.93 點、上漲 5.92 點封關，今 (5) 日終場收在 18096.07 點，上漲 36.14 點，兔年成功寫下連二紅，同時也是首見萬八封關，為兩大亮點。

亮點三，兔年期間累計上漲 3163.14 點、漲幅 21.18%，寫下歷史次高漲點，僅次 2009 年的農曆虎年累計漲點 3194 點。亮點四，根據證交所統計，集中市場總市值 57 兆 5205.27 億元，較虎年封關大增 10.77 兆元，增幅約 23%，距離史上最高 57.8 兆元僅一步之遙，為歷史次高。亮點五，台股兔年平均日成交金額 2884.4 億元。

亮點六，外資兔年大進大出，如同央行總裁楊金龍所形容的「乾旱暴雨」，三大法人中除了自營商提款 3291.63 億元外，外資攜手投信連袂回補台股，外資由前一年的賣超轉為買超 1791.07 億元，投信則回補 2591.79 億元，三大法人兔年合計買超 1091.23 億元。

亮點七，觀察各類股表現，在 AI 與半導體產業的挹注之下，電腦及周邊設備類股大放異彩，指數強彈 108.78% 最出色，其次是電子通路的 56.28%，資訊服務、電機類指數的漲幅也超過 4 成。

反觀傳產中的塑膠類股下跌 18.14% 墊底，玻陶指數下跌 16.2%，為唯二跌幅超過一成的類股。

亮點八，權王台積電總市值來到 16 兆 7521 億元，兔年累計增加 3.7 兆元，增幅 28.44%。

整體而言，兔年台股呈現先蹲後跳，指數最高價 (含盤中) 來到 18138.74 點，落在 2024 年 1 月 30 日，指數最低價 (含盤中) 為 15186.74 點，落在 2023 年 3 月 16 日。