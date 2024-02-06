〈台幣〉貶轉升收31.338元 股市封關匯市交投淡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 18:30

農曆春節將至，台北匯市將於明 (7) 日封關，新台幣兌美元匯率今 (6) 日先貶後升，盤中一度摜破 31.4 元關卡，但出口商仍有實質的拋匯需求，加上亞幣普遍走揚，帶動匯價翻揚升值 3.7 分，終場以 31.338 元作收，不過，台股已封關，使得整體交投偏淡，台北外匯市場成交值 7.05 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.42 元開盤，盤中最低下探 31.43 元、最高來到 31.328 元，高低振盪超過 1 角，國內出口廠商仍有進場賣美元，兌換新台幣用以支付貨款等，推升新台幣由貶轉升，收在 31.338 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數持續上漲 0.31%，不過，主要亞幣貶值逐漸收斂，其中，韓元升值 0.24%，新台幣升值 0.12%，人民幣升 0.08%，越南盾也微幅走升，歐元則貶值 0.26%，新加坡幣與日元均小幅走貶。

台股兔年封關，新台幣卻出現重貶，熱錢匯出約 8 億美元，外匯局長蔡烱民分析，主要是上周五美國公布的非農就業數據太亮眼，市場對聯準會 3 月降息的期待落空，才會拖累非美貨幣走貶。