〈美股早盤〉主要指數漲跌不一 市場聚焦企業財報與Fed官員談話

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 22:45

美股主要指數周二 (6 日) 開盤漲跌互現，投資人聚焦美國大型企業財報與聯準會 (Fed) 官員談話，與此同時一些大型股推動以科技股的那斯達克綜合指數走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。

Fed 的多位官員將於本周發表談話，投資人有機會能更深入了解央行的想法。強勁的美國經濟數據迫使交易員減少對降息的押注，Fed 主席鮑爾在周日的一次採訪中重申其觀望態度。

Hargreaves Lansdown 的貨幣和市場主管 Susannah Streeter 表示：「央行官員的謹慎情緒，對頑固的通膨持謹慎態度，可能會再次抑制華爾街的股市漲幅。另一方面，決策者仍希望更嚴格地控制需求，因此高借貸成本可能會持續更長時間。」

雖然市場定價一度讓人覺得 Fed 在 3 月首次降息 1 碼 (25 個基點) 幾乎已成定局的事，但這種可能性現在已降至 10% 左右。Fed 官員梅斯特 (Loretta Mester) 和哈克 (Patrick Harker) 將於周二發表講話，而理事庫格勒 (Adriana Kugler) 巴金 (Tom Barkin) 將於次日發表談話。

截至台北時間周二（6 日）22 時許：

焦點個股：

禮來公司 (LLY-US) 早盤股價上漲 2.86%，至每股 726.43 美元

禮來公司周二公布第四季營收和調整後獲利超出預期，受惠於其新減肥藥 Zepbound 的強勁推出以及其重磅糖尿病治療藥物 Mounjaro 的價格上漲。Zepbound 於 11 月初獲得美國監管機構批准，第 4 季銷售額達 1.758 億美元。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 0.29%，至每股 37.90 美元

通用汽車正在美國召回超過 32.3 萬輛重型皮卡，因為電子尾門釋放開關可能會在車輛停車時短路並自動打開車門。此次召回涵蓋 2020 年至 2024 年車型的部分雪佛蘭 Silverado 和 GMC Sierra 2500 和 3500 卡車。

Lyft(LYFT-US) 早盤股價上漲 0.87%，至每股 12.70 美元

Lyft 周二 表示，該公司將保證司機的每周收入。這在由規模更大的競爭對手 Uber Technologies (UBER-US) 主導的美國叫車行業中尚屬首次，目的在吸引更多司機使用其平台。美國的叫車市場基本上是 Lyft 和 Uber 的雙寡頭壟斷，前者擁有約 30% 的市占率，與競爭對手在乘客和司機方面展開了激烈的競爭。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通調查的交易員表示，通膨和美國總統大選將是今年全球市場的最大影響因素，而流動性挑戰也日益受到關注。周二公佈的調查顯示，約27%的交易員認為通膨是影響最大的因素，其次是因11月大選而受影響的20%。