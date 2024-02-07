〈紅海亂局〉胡塞再度發動襲擊 聲稱飛彈命中英美船隻

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 08:57

葉門叛軍胡塞發言人 Yahya Sarea 周二（6 日）發表聲明，聲稱在紅海採取軍事行動，分別針對美國船隻「星納西亞號」（Star Nasia）和英國船隻「晨潮號」(Morning Tide)，兩次攻擊均採取飛彈襲擊，精準命中目標。

Sarea 周二表示，將繼續阻止與以色列有關的船隻，直到以方停止對加薩走廊的侵略，並解除圍困。

英國證實，「晨潮號」確實遇到襲擊，但沒有人員傷亡。英國國防部說，飛彈飛過甲板，造成駕駛室窗戶輕微損壞，但船隻和船員安全，並將按計劃駛向新加坡。

英國海事安全公司 Ambrey 則表示，「星納西亞號」在葉門荷台達港附近水域被自殺無人機擊中，造成船隻輕微損傷。

最近幾周，美國和英國一直在打擊胡塞，稱這是對紅海航行自由威脅的回應。胡塞最高政治委員會成員穆罕默德∙阿里∙胡塞則聲稱，這些攻擊是恐怖主義野蠻行徑，是蓄意和無理的侵略。

自去年 11 月中旬以來，胡塞一直在紅海用無人機和飛彈襲擊商船，聲稱在紅海的行動是為了幫助加薩地帶的巴勒斯坦人，並稱不妨礙航行自由。

阿拉伯和穆斯林國家一再警告美國，無條件支持以色列在加薩地帶的行動，將導致戰火蔓延到整個地區。