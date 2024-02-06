泰國央行開會前夕 總理賽塔呼籲降息救經濟

鉅亨網新聞中心 2024-02-06 17:20

在泰國央行會議召開前夕，市場預計將維持利率在 10 年高點不變，但總理斯賽塔 (Minister Srettha) 卻趕在此時呼籲央行降息，以重振經濟成長。

這位兼任財政部長的總理一直與央行在貨幣政策方向上發生爭執，認為經濟需要支持，通膨並不是威脅。

他表示，在消費價格連續 4 個月下降之後，泰國有面臨通貨緊縮的風險。

斯賽塔表示，要是出現危機或類似的事，央行最終還是必須大幅降息，「不如我們今天就開始做吧？」

他指出，當前通膨低於央行目標區間的下限，因此即使利率從目前的 2.50% 下調至 2.25%，進一步降息的空間也「很大」。

媒體調查顯示，儘管面臨壓力，泰國央行預計將在周三 (7 日) 的定期審查中維持政策利率不變。

泰國央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 最近發言稱，貨幣政策「大致中性」，經濟並未陷入危機。

斯賽塔表示，財政和貨幣政策必須共同努力，幫助振興泰國經濟，他稱本國經濟正處於危機之中。

房地產大亨和政治新人斯賽塔多次表示，經濟需要大力提振，他的政府將推進一項有爭議的 140 億美元發放計畫，儘管這項計畫可能會被推遲，等待更多協商。