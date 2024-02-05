上半年降息不樂觀？央行：聯準會可能比5月更晚才降

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-05 19:33

中央銀行今 (5) 日公布我國 1 月底我國外匯存底金額為 5695.4 億美元，較上月底減少 10.55 億美元，終結連 2 增且創高的態勢，央行外匯局局長蔡烱民提到，匯市 1 月波動真的蠻大，市場調節對貨幣政策和景氣的不確定性；由於美國經濟數據還不錯，聯準會「最快 5 月甚至要更後面」才會降息。

蔡烱民提說，1 月外資淨匯入和盈餘匯出相抵後，整體外資變動不大，匯市波動劇烈主要是因市場對美國降息預期變化很快，若接下來市場和聯準會的看法比較一致時，可能波動較不會再出現 1 月的情形。

全球金融市場都在關注聯準會究竟何時降息，蔡烱民直指，「幾乎蠻確定 3 月不會降」，因美國經濟數據還不錯，企業獲利相對好，可能聯準會最快 5 月才會降息，「甚至要更後面」。

不過，蔡烱民強調，全世界資金布局會看當地企業產業前景。

1 月外匯存底創高主要有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，且央行有進場調節以維持外匯市場秩序。

而至 1 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6344 億美元，較上月減少 64 億美元，約當外匯存底 111%，月減 1 個百分點。

央行統計，1 月因美元走強，美元指數強彈 1.94%，反觀歐元貶值 2.23%，英鎊貶 0.5%，加幣貶值 1.45%，澳幣貶值 3.92%，日圓更貶值 4.23%，人民幣則貶值 1.24%，新台幣也貶 1.64%。