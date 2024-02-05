傳輝達獲印度網路數據中心16000塊GPU大單

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 18:01

據傳輝達 (NVDA-US) 即將迎來一筆大訂單。一家印度公司出手就要採購 16000 塊 GPU，價 5 億美元。

這家下大單的公司是印度的 Yotta，一家資料中心和伺服器公司。據傳到 2025 年，Yotta 將擁有總計 32000 塊輝達 H100 和 GH200 GPU。

Yotta 是一家資料中心託管服務供應商，致力於創立一個具超級擴展性、超密度的資料中心生態系統，為未來不斷的資料成長做好準備。

目前，Yotta 在印度有兩個較大的資料中心，Yotta D1, NCR-Delhi 和 Yotta NM1, Navi Mumbai。其中 Yotta D1, NCR-Delhi 是全印度網路主機代管設施網絡的一部分。Yotta NM1, Navi Mumbai 資料中心是印度超大規模資料中心發展史上的先驅，位於孟買資料中心的園區，提供最高品質的主機代管服務。

《路透》報導，這筆大單的購買期限是 2025 年 3 月，總值 5 億美元。

Yotta 執行長古普塔 (Sunil Gupta) 表示，採購的 16000 塊 GPU 中有 H100 和 GH200 兩種型號。由於一塊 H100 GPU 價格在 2022 年超過 3 萬美元，GH200 更貴。所以 5 億美元其實也買不了很多 GH200。

除了這筆訂單，Yotta 去年買過 16000 塊 GPU，全部都是 H100，交貨時間是今年 7 月。去年的訂單總價也差不多是 5 億美元；兩筆訂單加一起突破 10 億美元。不能不說是一筆天價訂單。

自從美國禁止輝達向中國出口高階 GPU 以後，後來專為中國市場生產的功能自宮的 H800 GPU 也被禁止出口。因此這筆印度大單算是彌補了輝達 GPU 出口的這部分空白。

Yotta 採購這麼多的 GPU 將部署在古吉拉特邦國際金融科技城 (GIFT-City) 的人工智慧資料中心，該中心將在今年 3 月開幕。目前該地仍處於在建狀態。