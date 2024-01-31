〈ESG狂潮〉桓鼎深化產學合作 推動永續發展教育及企業國際接軌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 16:26

桓鼎 - KY 指出，此一合作主要以因應 2050 淨零碳排政策及產業轉型與減碳目標，打造永續人才、企業綠色競爭力。

桓鼎 - KY 指出，桓鼎集團近三年積極推動綠色事業轉型計畫，秉持「整合 + 創新」經營策略，深化綠色事業旗下技術、人力、市場業務資源整合，以提供客戶新世代儲能用能解決方案定位，拓展綠色事業旗下儲能牆 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)、電動自行車四電整合、儲能案場 EPC(設計、採購、施工) 與 O&M(運行及維護) 等服務。

桓鼎 - KY 指出，其中，旗下儲能牆產品為市面上最薄型產品，壁掛式設計可施作便利，且牆面結合表面烤漆滿足多元美觀主題，更係可同時串 / 並聯兼具增加儲能容量及升壓至高壓的新型分散式儲能產品，希藉由此次產學合作，進一步提供企業單位、公共設施、電動車充電等最佳儲能解決方案。

桓鼎 - KY 董事長張建智指出，碳的減量不是少用就可以減少，需要結合很多的專業。尤其面對市場削價競爭，如何一起把 ESG 做好、一起往前很重要，桓鼎很榮幸參與聖約翰大學攜手產業界建構 ESG 聯盟，希望多方資源整合，把事情做大，並從中發現商機。