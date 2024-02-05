兔年我最跳 光學元件族群以先進光股價漲幅2.07倍最靚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 14:26

兔年台北股市今 (5) 日封關，類股股王大立 (3008-TW) 仍以下跌 10 元或 0.42% 作收，收盤報 2355 元，而統計在兔年台北股市光學元件族群以先進光 (3362-TW) 收在 212 元，離虎年封關日的收盤價大漲 2.07 倍表現最亮麗。

不過，光學股王大立光因與先進光的專利侵權官司和解後，獲先進光以股權賠償，目前大立光持有先進光 2 萬張，持股比例 14.04%，也爲先進光最大的法人股東。

光學元件廠先進光在筆電市場庫存調整己接近尾聲，且有車載鏡頭新客戶到手，有利於營運上升，先進光表示，今年筆電市場有望回到疫情前水準，同時，在車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而利於推升今年營收比 2023 年好。

先進光主攻 NB 鏡頭，全球市佔率達 70%，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，以產品比重來看，先進光筆電相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約佔 30%，車用產品佔比約 5% 左右，車用新客戶出貨於今年開始放量。

先進光 2023 年第三季營收 11.04 億元創單季新高，單季稅後純益 2.03 億元、季增 86%，單季每股純益 1.44 元，前三季稅後純益 3.1 億元，年減 17.7%，每股純益 2.19 元。先進光自結 2023 年 10 月營收 3.76 億元，月增 0.18%，年增 21.35%，自結單月稅後純益爲 6694 萬元，月增 6.85%，年增 23.68%，每股賺 0.47 元，加計前三季財報，稅後純益 3.78 億元，每股純益 2.66 元。

先進光 2023 年全年營收 39.95 億元，創新高，年增 9.08%，先進光在 NB 鏡頭組出貨恢復且車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而利於推升 2024 年營收再優於去年表現。