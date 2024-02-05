29天內不領就沒得領了！協尋 3位統一發票千萬獎金得主

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 18:42

財政部賦稅署表示，112 年 11-12 月期統一發票號碼已發出，明日即可兌領獎金，本次開出特別獎 1000 萬元 13 位，特獎 200 萬元 17 位，及 30 位雲端發票百萬元得主。但還有 3 張 112 年 9-10 月期中獎千萬元發票尚未兌領，期限為 3 月 5 日，僅剩 29 天就過期，提醒民眾注意。

財政部提醒，112 年 11-12 月期中獎統一發票領獎期間為 113 年 2 月 6 日至 113 年 5 月 6 日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎 APP 只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎 800 元獎及 500 元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取 1 個獎項。

財政部指出，中獎民眾若已在 113 年 1 月 24 日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，112 年 11-12 月期雲端發票中獎之獎金，將自 113 年 2 月 6 日起自動匯入該指定帳戶。

若未及在 113 年 1 月 24 日以前，於整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎 APP，於執行該 APP 之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機，或洽發行會員載具店家列印中獎電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。

112 年 9-10 月統一發票 1,000 萬元特別獎未兌領清冊

112 年 11-12 月 統一發票特別獎中獎清冊

112 年 11-12 月期統一發票特獎中獎清冊

112 年 11-12 月 統一發票特獎中獎清冊

112 年 11-12 月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊