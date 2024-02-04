台股「龍」光煥發再戰歷史新高 抱緊半導體、AI股過好年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-04 08:10

距離台股兔年封關只剩最後一個交易日，截至 2/2 止，累計漲幅已達 25.46%，投信法人看好今年降息趨勢，企業獲利反轉向上，展望龍年，大盤有望再戰歷史新高、力拚萬九，焦點仍以成長性最強的半導體產業及 AI 供應鏈為主軸，另外，消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產業，仍可伺機關注，一般投資人若擔憂挑戰個股布局風險偏高，不妨於年後改採台股 ETF 成長前景看好的科技產業進行被動投資，掌握龍年財富增值的契機。

儘管聯準會為 3 月降息澆了一桶冷水，但在 Meta 和亞馬遜兩大科技巨頭展望令人驚喜帶旺下，美股再次翻揚，激勵台股 2/2 收高戰回萬八，投信法人表示，盤面上以 AI 個股、散熱股表現最強，加上權王台積電 (2330-TW) 拉尾盤為指數撐腰，不僅站上所有均線之上，且均線呈多頭排列，預估農曆年假期間，只要國際股市不出現重大利空，台股新春開紅盤，資金量能回籠有望拉抬指數重啟攻勢。

新光投信台股投資團隊表示，農曆年前在 Nvidia、AMD 與微軟等 AI 領頭羊帶勁下，電子股族群中，看好半導體、IC 設計、IP 股、AI 伺服器等具中長期趨勢題材、值得年前抱股過年，年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高，至於傳產類股，則建議搭配新政府上路，政策利多題材發酵，年前可鎖定生技、風電利基個股為主。

距離兔年封關只剩最後一個交易日，根據 CMoney 統計，台股金兔年漲幅最大的上市前十大強勢股中，主要集中在 AI、半導體族群及其他零星個股，例如股王世芯 - KY(3661-TW)，兔年大漲 373.51% 排名第四、AI 伺服器雙雄緯創 (3231-TW) 大漲 307.47%、廣達 (2382-TW) 也有 261.64% 的漲幅。

半導體迎景氣擴張年、AI 伺服器成長續旺

新光投信投資長吳文同指出，2024 年台股直接受惠於全球 AI 技術突破，終端消費應用推陳出新，都能直接反應在台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等廠商業績表現上，加上 2024 年 AI 商機持續發燒，生成式 AI 走入個人 PC、智慧型手機上，將直接翻轉 PC、手機產業革命，成為邊緣 AI 劃時代新品種，都有助於年後相關利基電子股表現續強。

整體來看，吳文同認為，台股在 AI 創新技術推動和台灣景氣回升動能下，有機會帶領加權股價指數 2024 年繼續挑戰萬九新高，預估台股在年後 AI、半導體新產品題材獨領風騷下，相關利基題材受惠的好股票，值得投資人超前部署，選對投資標的才有望搭上台股多頭列車。

不過，值得留意的是，地緣政治風險持續升溫，加上美國進入大選年，同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜，紅海危機又升高，且朝鮮半島緊張，以及台海局勢隱憂，也可能再次浮出檯面，為全球股市添增震盪風險。

台股中多格局不變 有望挑戰歷史新高

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股目前中多格局不變，但目前即將進入農曆春節連假，成交量能不足，觀望氣氛濃厚。不過，由於聯準會已確認 2024 年為降息年，不論降息多寡，對企業獲利與股市都是正面訊息，預期 2024 年大盤有機會挑戰歷史高點。