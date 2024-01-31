配置高股息ETF精打細算 法人：這2檔折價收斂可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 09:20

年關將近，距離台股金兔年封關剩不到一周，民眾採買年貨要比價，配置高股息 ETF 更要精打細算。以近 20 交易日平均折溢價來看，目前大部分的高股息 ETF 折溢價都在合理範圍，僅富邦台灣優質高息 (00730-TW) 折價 0.46% 及富邦特選高股息 30(00900-TW) 折價 0.47% 較為明顯，顯示兩者為該族群內相對便宜的標的，法人建議投資人可伺機進場布局，期待折價收斂。

其中，00900 在去年 12 月進行指數調整後，提高半導體權重，正好搭上今年度高速運算、半導體庫存去化完成的補漲行情，使得今年以來表現相對穩健，在資金動能陸續恢復的情況下，今年行情仍可期待。

ETF 市場歷經去年蓬勃發展後，今年投資人開始意識到，在買賣 ETF 時除了績效報酬外，也要留意買進價格是否合理。投信法人經常宣導，由於市場熱度變化，ETF 的成交價會與淨值有所偏離，成交價為投資人在集中市場進行買賣的價格，而淨值則是表彰是每一股 ETF 背後一籃子股票在經過清算後的真實價值，所以可以利用兩者的差異，來衡量價格是買貴了還是賣便宜了。

舉例來說，今天 1 顆雞蛋價值 5 元，但當市場缺蛋時交易價格卻暴增 1 倍變成 10 元，可理解成因為消費者的搶購，使得蛋價飆升。同樣的事在 ETF 市場也會發生，當過於追求某一檔 ETF 時，價格就會高於淨值，也就是溢價，代表投資人買貴了。相反的，如果價格低於淨值則是折價，所以投資人可以尋找折價的標的，來買進價格相對便宜的 ETF。

雖然 00900 在 12 月指數調整後表現相對堅挺，不論是在月報酬、季報酬以及年至今報酬均在高股息 ETF 族群內拔得頭籌，不過，由於目前市場熱度較低，使得折價較大，投資人在領完年終後，不妨將 00900 納入投資組合的觀察名單。

富邦特選高股息 30 經理人黃煜翔表示，ETF 商品備受市場關注的同時可能會造成大幅度的溢價，雖然投信業者均會請造市商介入降低溢價幅度，使市場價格恢復合理範圍，避免損及投資人的權益，但投資人仍可透過投信官網的即時估計淨值頁面來觀察折溢價是否合理。

一般來說，投資組合僅包含台股的股票型 ETF 折溢價幅度相對較小，通常在正負 1% 以內，若大於 1% 則代表有套利空間，投資人可評估透過初級市場申贖機制，以淨值申購或贖回 ETF，並於集中市場買賣，藉以賺取價差。