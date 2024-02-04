MWC 展2/26起登場 經濟部、數位部率國家隊逾50家台廠參展
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-04 10:40
2024 世界行動通訊大會 MWC 在 2 月 26 日至 29 日於西班牙巴賽隆納盛大登場，台灣身為 ICT、半導體產業生態系中重要的成員，將有超過 50 家台廠將參與今年的 MWC 盛會，大秀最新技術與產品。
本屆參展 MWC 的台廠預計將超過 50 家，包括宏碁、亞旭、華擎、仁寶、技嘉、宏達電、光寶與廣達等。經濟部產業發展署也籌組台灣館，與各家廠商攜手組成國家隊，包含友訊、倚強、四零四、台林、緯穎、鈺登、明泰、凌華、佐臻、中華電以及工研院等。此外，數位部則以「公益創新」為主題，設置台灣新創館。
MWC 由 GSM 協會主辦，被視為通訊產業的重要盛事，每年世界各地的手機廠商、軟體商、電信業者以及無線通訊業者與相關專家都會參與。去年 MWC 總共吸引 2400 家廠商，以及來自超過 200 個國家的 9 萬名業者、專家與媒體參與，預期今年規模有望再創高。
據悉，今年 MWC 展會以「Future First」為主題聚焦 6 大領域，包括 5G 與下一代行動通信、萬物連結、人性化的 AI、工業 4.0 數位轉型、顛覆傳統並繪製未來，以及我們的數位基因。此外，展會期間也將舉辦多場論壇與演講，與各方業者與專家一同討論通訊產業的未來趨勢。
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