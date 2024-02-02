Google Bard支援更多語言Gemini Pro模型 繁體中文版本上線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-02 15:11

去年 12 月 Google (GOOG-US) 推出英文版的 Bard 開始運行 Gemini Pro 模型，Google 宣布開始擴大支援運行 Gemini Pro 模型版本至超過 40 種語言以及 230 個國家與地區，其中也包括繁體中文的版本，並同步推出全新圖像生成功能。

Google 表示，去年推出英文版本 Bard 後，不斷提升其在理解、邏輯推理、歸納總結和程式設計的能力，因此 Bard 支援更多語言與地區運行 Gemini Pro 模型，讓更多使用者可以使用速度最快、效能最好的 Bard 共同協作。

此外，由於使用者希望擁有驗證 Bard 回覆的功能需求，Google 指出目前已經有超過數百萬英文版本的使用者體驗過回覆查核的功能，這項功能也將進一步擴大支援超過 40 種語言。

Google 也同步推出全新圖像生成功能，使用者可以在 Bard 支援的國家地區，率先使用英文進行圖像生成，且無需額外付費。Google 表示，這項新功能採用升級版的 Imagen 2 模型，可以生成兼顧品質與效率的逼真圖像，使用者只要給 Bard 一段語言描述，Bard 就會客製化且生成多元種類的圖像。