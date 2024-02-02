拿出史上最強財報 祖克伯說話有底氣：未來一切持續精簡 元宇宙還得燒錢

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 13:04

社群網站龍頭 Meta(META-US) 周四 (1 日) 拿出史上最強財報，且宣布首度分紅，激勵盤後股價飆漲 15% 以上，顯見追求「效率」的政策奏效，執行長祖克伯決定無限期延長這種「保持精簡」的高效做法且不打算加速招聘。

祖克伯一年前在財報法說會上強調，2023 年管理層的主題是「效率一年」，戮力將 Meta 打造成「更強大、更靈活的組織」。

Meta 員工人數在 2022 年達到遠高於 8.6 萬人的峰值，去年在追求效率的政策下大砍 22% 至 67317 人，在市場不斷變化之際，安撫了失去信心的投資者。因為當時數位廣告市場嚴峻，且蘋果更新 OS 隱私政策帶來的影響揮之不去。

應對及時讓 Meta 股價在 2023 年幾乎翻漲 3 倍，成為 S&P 500 指數中表現第二好的股票，僅次於輝達 (NVDA-US)。Meta 上個月股價創歷史新高，市值也遠遠超過 1 兆美元。

Meta 周四公布第四季銷售成長 25%，為 2021 年中期以來最快的擴張速度，淨利暴增 201%，且營業利益倍增至 41%，種種數據表明，Meta 不僅可以健康的速度增長，同時還可以大幅削減成本，成本比一年前下降了 8%。

Meta 還批准執行 5 億美元庫藏股，並拿出 50 美分的季度股息，震撼華爾街，顯見祖克伯不是捨不得掏錢，他只是不想花在人力上。

祖克伯在法說會上表示，他目標建立「世界一流的運算基礎設施」，意味要花費數十億美元採購輝達 AI 晶片，用於訓練 Meta 的 AI 模型。「我希望繼續積極投資此一領域，建立最先進的集群，我們還在設計新穎的數據中心，並打造專為我們工作負載定制的晶片。」

Meta 預期，今年總支出介於 940 億美元至 990 億美元，高於 2023 年的 881.5 億美元。財務長 Susan Li 表示，資本支出將在 300 億美元至 370 億美元之間，上限比之前多加了 20 億美元。

不再快速招聘 精簡政策不侷限今年

祖克伯稱，今年仍計劃增加高薪技術崗位人員，但與過去相比，增聘人數相對較少。

他補充，除非執行能力真的受困，否則仍希望保持精簡，「從文化角度來說，這才是我們正確做法。我預計，在接下來的一段時間內，甚至是 2024 年之後，都會如此。」

Reality Labs 部門持續燒錢也不怕

與此同時，Meta 的 Reality Labs（負責開發虛擬實境和擴增實境技術）仍在繼續虧損現金，且似乎並沒有放緩。

該部門第四季營業虧損 46.5 億美元，創歷史新高，且自 2020 年底以來已累計虧損超過 420 億美元。

該部門營收則大多靠 Quest VR 耳機推動，第四季首次突破 10 億美元。

Meta 稱該部門的虧損將逐年增大，強調祖克伯深信「元宇宙」是未來運算平台。