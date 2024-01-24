從矽谷到歐洲！全球科技公司裁員潮持續蔓延

全球科技企業裁員潮大有愈演愈烈之勢，正從美國矽谷不斷向歐洲蔓延。

德國軟體巨頭 SAP 周二（23 日）表示，計劃在 2024 年展開全公司重組，將影響約 8,000 位員工，佔員工總人數的比率超過 7%。這些員工將納入再培訓等計畫，即鼓勵員工自願離職或內部轉崗。

這不是 SAP 近年來首次裁員。一年前，這家公司就表示將裁減 3,000 名員工。

SAP 近年來一直在推動產品和服務向雲端服務轉型，以因應亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里雲等公司的競爭。

就在同一天，大西洋彼岸的電商鼻祖 eBay(EBAY-US) 也公布計劃裁員 9% 的消息，相當於約 1,000 個全職工作職位。

上述消息是 eBay 執行長 Jamie Iannone 以全員信形式宣布。他稱裁員有其必要，因為總員工人數和開支已經超過業務增長。為此，eBay 正在推動組織變革，調整和整合某些團隊。

eBay 在去年 11 月公布了第 3 季財報，營收和調整後每股收益均超出華爾街分析師預期，但對去年第 4 季的展望不如預期。

該公司的市場空間不斷被亞馬遜、Wish 等強大競爭對手擠壓，加上美國通膨導致消費者支出減少，eBay 面臨的挑戰必然越來越大。

除上述兩家公司外，Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) 旗下負責前沿技術研究的 X 實驗室，也計劃組織調整與裁員。據外媒報導，知情人士透露，該實驗室正在裁撤幾十個後勤類崗位，並尋找外部投資者為內部項目提供資金。

知情人士說，最近幾個月 X 實驗室一直在與創投等投資者溝通，討論融資問題。X 實驗室試圖採用一種新架構，能讓實驗項目更容易從部門剝離出來成為獨立創業公司，並得到 Alphabet 和外部投資者的支持。