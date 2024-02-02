開年承壓！中國造車新勢力1月交車量大幅下滑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-02 11:00

中國造車新勢力周四（1 日）公布 1 月交車成績單，去年穩居單月交車冠軍的理想，1 月被問界反超，且多家車廠的交車量大幅下滑，小鵬 (XPEV-US) 驟降近 60%，蔚來銳減 44%。

1 月 AITO 問界全系交付新車 32,973 輛，較去年 12 月激增 34.76%，而理想 1 月交付新車 31,165 輛，這意味著新勢力銷售冠軍換人當。問界在 M7 和 M9 加持下，銷量持續快速成長。

交車榜單第三名的是極氪，1 月交付 12,537 輛，月降 7%。緊隨其後的是零跑，1 月交付 12,277 輛，銳減 34%。

1 月蔚來交付新車 10,055 輛，較前月驟降 44%。1 月 25 日晚，蔚來董事長李斌在蔚來無憂服務產品用戶溝通會上坦言：「今年要精打細算，蔚來總的方向是進行成本管理。」2023 年前三季，蔚來淨虧損人民幣（下同）154 億元，超過 2022 年全年虧損額。

哪吒 1 月交付 10,032 輛，交車量大幅提升。小鵬 1 月交付新車 8,250 輛，大幅下滑近 60%。

春節前夕是車市銷售旺季，各大新能源車品牌無不加大力道促銷。業界普遍認為，2024 年打價格戰促銷仍是車市主旋律。

目前蔚來車型有 2.4 萬元至 5.3 萬元的優惠，其中 ES7 綜合補貼後優惠達 5.3 萬元，買家還能享受地方補貼。日前蔚來宣布將對現有車型進行配置更新，並為 2023 款車型提供限時購車禮。

理想 L7 至 L9 車型綜合降幅為 4.3 萬元至 4.6 萬元，倘若買家在春節前領車，還能獲得額外禮品贈送。理想銷售張添（化名）說：「我們 3 月份要改款了，所以現在就是最後一波降價。」

特斯拉 (TSLA-US) 則直接展開 2024 年首次降價。1 月 12 日，特斯拉中國宣布，即日起 Model 3/Y 降價。具體來看，Model 3 煥新版從 26.14 萬元降至 24.59 萬元，Model Y 調整後起售價為 25.89 萬元，降價 0.75 萬元。

特斯拉又在周四宣布，下單 Model Y 指定版本現車立享 8,000 元現金減免；下單 Model 3/Y，並在 3 月底前提車，可享受 2,000 元車漆補貼。