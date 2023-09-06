面對面效率高！Meta強制員工即日起每周至少回辦公室3天

Meta (META-US) 要求員工重返辦公室的指令於周二 (5 日) 生效，該命令要求員工每周至少三天在公司的實際地點工作。

Meta 自 6 月起通知員工該項指令，但不影響目前列在遠程工作名單上的員工。自本周起任何分配到辦公室的員工都必須遵守此項規則。

Meta 發言人周二表示：「我們相信，未來分佈式工作持續重要，尤其隨著我們技術進步，更是如此。短期內我們聚焦面對面工作是為了向過去居家工作的員工提供強大、有價值的體驗，我們也正研議且有企圖地投資遠程工作。」

Meta 於 2021 年 6 月首次將其遠程工作政策擴展到全體全職員工。執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 曾表示，公司認為「好的工作可以在任何地方完成，而我樂觀認為可以大規模遠程工作，尤其是隨著遠程視訊和虛擬現實 (VR) 不斷改進下。」

但在那之後，許多科技巨頭已經變更先前的遠程工作政策，包括亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，他們呼籲員工每周至少三天返回實體辦公室，否則公司恐祭出相應處分。在亞馬遜，一些員工被告知要搬到不同的州才能獲保職位，部分員工因此寧可辭職。

在祖克伯的 2023「效率之年」計畫中，他提到公司內部分析顯示，到場工作的工程師完成的工作更多，因此他暗示將更新 Meta 的政策。

祖克伯當時寫道：「我們對表現數據的初步分析表明，相較一直遠端工作的工程師，曾到辦公室工作後轉為遠端工作的工程師，或者仍維持到場工作的工程師，平均表現較好。該分析也顯示出，工程師每周至少三天與同事面對面工作，其平均表現會更好。」