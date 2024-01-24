Meta Q4財報重點 花旗：Reel短片廣告營收增長中

Meta (META-US) 長期存在一個問題，即其短片服務「Reel」尚未如同公司社交媒體平台的其他部分一樣賺到錢。

換句話說，用戶將部分時間自 Instagram 和 Faceook 上的新聞推播和故事轉移到 Reel 上，反而造成損失。

但花旗分析師 Ronald Josey 認為，這種情況可能正在改變。他周二在報告中寫道，隨著 Reel 上的廣告量逐漸增加，可望第四季就能增加營收。

Josey 說，第四季廣告量增加到 19.1%，較第三季增加 20 個基點，意味用戶看到廣告的頻率更高了。(他補充，1 月迄今的廣告量再更高一些，達到 19.3%。)

他的分析指出，用戶平均在觀看第四個 Reel 時出現廣告，且 95% 的時間出現在第七個影片之前。去年 12 月，84% 的廣告來自美國品牌，其中 40% 廣告來自科技和金融公司。

他指出，自推出短片服務以來，Reel 讓 Instagram 用戶增加了 40% 使用時間，每日播放量已超過 2000 億次。Josey 估計 Reel 今年營收將達 180 億美元，約佔 Meta 營收總額 12%，若以 Meta 揭露的 2023 年第二季的運作率計算，2023 年 Reel 營收為 100 億美元。

「Reel 如何賺錢」將是 Meta 下個月 2 日收盤公布第四季財報的重要主題之一。花旗分析師預計，Meta 第四季營收和獲利將超過華爾街的預期。「因為線上廣告環境增強，且整季發布了廣告創新作法，Reel 可望受益。」

Josey 預計，第四季廣告營收將達到 395 億美元，接近公司指引範圍 365 億美元至 400 億美元的上限。

Meta 周二股價上漲 0.9%，收每股 385.20 美元，今年迄今約上漲 8.8%。