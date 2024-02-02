〈台美生技結盟〉TBMC攜手美國韌力策略結盟 取得五大先進製程技術

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-02 12:40

由經濟部規劃、工研院與生技中心共同籌組的臺灣生物醫藥製造股份有限公司 (TBMC)，今 (2) 日與美國韌力公司 National Resilience 簽署技術移轉與投資的策略結盟協議，雙方合作第一階段，將由 TBMC 取得美國韌力公司在生物製劑、疫苗、mRNA 核酸藥物、細胞治療與基因療法等五大先進製程的授權，加速國內核酸藥物產業與全球對接。

TBMC 也將台積電運用臺灣優勢建立全球競爭力的成功模式，複製於生技醫藥領域，致力發展數位化且彈性生產的創新生物醫藥製造技術。

TBMC 董事長瞿志豪表示，TBMC 將致力於提供臨床前的 GMP 製程開發、臨床實驗以及上市商業化藥品的生產製造服務，不僅採用智能型生產流程以提升效率，更能靈活地製造少量多樣的核酸、病毒載體與細胞治療藥物產品，未來面向國際市場提供一站式的全方位服務，無論是小規模生產還是國際商業化訂單，TBMC 都能夠應對自如，成為亞洲首家以先進智慧製造為切人點的全方位 CDMO 公司。

美國韌力公司是專注於 CDMO 的高階代工公司，在北美擁有研發、製程分析和生產共 9 個基地，並專注於生物製劑、疫苗、核酸、細胞和基因療法等 5 個技術領域。副董事長楊育民指出，公司成立三年以來營運連年成長，今年會是最大成長、爆發年。

楊育民說，之前向台積電請教時，董事長劉德音就提到針對公司營運的五件事，包括放眼世界、不斷創新、專業人才管理團隊、建立堅強客戶信賴度，最重要的是台灣人具有強大執行能力，與美國創新力結合能發揮綜效。