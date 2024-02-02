〈焦點股〉汽車板剛性需求可望續升 敬鵬及健鼎站上短期均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 10:38
在市場需求轉旺同時，汽車板廠掌握有利的訂單有助獲利增進，吸引法人回頭布局，今 (2) 日由敬鵬 (2355-TW) 股價率先表態爆量反彈，定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 股價也走高。繼健鼎之後，敬鵬股價今 (2) 日成交量放大並站上短期均線。
隨汽車電子化程度不斷提升，車用相關零組件成為近幾年少數逆勢成長的品項，也帶動車用 PCB 產值大幅成長。法人同時看好汽車電子化、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 普及，有望帶動車用 HDI 及軟板的成長潛力，也看好這兩類車用 PCB 後市。
定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，由於黃石二廠的新產能加入，定穎對 2024 年的汽車板的出貨成長也把持肯定的態度；同時，敬鵬擁有在台灣、中國大陸及泰國產能，在 2024 年的需求及供應面恢復正常同時，市場剛性需求轉強推升營運趨樂觀，2024 年的產能利用率將達 8-9 成，明顯優於 2023 年表現，2024 年營收及獲利展望樂觀。
據研調機構研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由 2022 年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值的複合成長率約 12%。
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