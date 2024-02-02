〈焦點股〉汽車板剛性需求可望續升 敬鵬及健鼎站上短期均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 10:38

隨汽車電子化程度不斷提升，車用相關零組件成為近幾年少數逆勢成長的品項，也帶動車用 PCB 產值大幅成長。法人同時看好汽車電子化、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 普及，有望帶動車用 HDI 及軟板的成長潛力，也看好這兩類車用 PCB 後市。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，由於黃石二廠的新產能加入，定穎對 2024 年的汽車板的出貨成長也把持肯定的態度；同時，敬鵬擁有在台灣、中國大陸及泰國產能，在 2024 年的需求及供應面恢復正常同時，市場剛性需求轉強推升營運趨樂觀，2024 年的產能利用率將達 8-9 成，明顯優於 2023 年表現，2024 年營收及獲利展望樂觀。