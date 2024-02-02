亞光旗下亞泰影像元月營收3.18億元創6個月來新高年增4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 14:44

亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 1 月營收 以 3.18 億元改寫 6 個月來新高，月增 8.76%，年增 40.3%，亞泰影像董事長賴以仁表示，亞泰影像將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，持續拓展產品應用領域，開創新的成長動能。

亞泰影像自結 2023 年營收約 35.39 億元，稅後純益 4.09 億元，每股純益 5.64 元。目前亞泰影像也在密切觀察客戶端庫存去化的狀況。同時，亞泰影像並將運用其在深圳及緬甸兩廠優勢，以期成為客戶最佳生產基地，滿足客戶各種需求，並擴大競爭門檻，創造最大營運效益。



亞泰影像聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，持續擴大產品多領域應用，包含與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，展現公司競爭力；未來也將擴展 AOI 產品，往多尺寸、多樣性等面向發展，發揮產品多元應用效益。

亞泰影像彩色感應器模組產品除 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。