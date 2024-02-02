〈台幣〉強彈逾1角至31.222元 亞幣中表現最強勁

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 10:07

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾對 3 月降息市場預期大潑冷水，不過，市場仍解讀 Fed 正為降息做準備，主要亞幣今 (2) 日漲跌互見，新台幣強升超過 0.3% 在其中表現最強勁，盤中最高來到 31.222 元，升值達 1.16 角。

新台幣今日以升值 3.8 分開出後，最高來到 31.222 元，升值 1.16 角，開盤近 1 小時，高低價差 7.8 分。

觀察主要亞幣，以新台幣升值達 0.3% 最多，其次為韓元升近 0.2%，人民幣和星元處在平盤附近，日圓小貶約 0.05%，泰銖貶近 0.2%。

法人指出，今年首次 FOMC 會議決議利率維持 5.25-5.5% 不變，鮑爾會後釋出，降息時間點不太可能落在 3 月的訊息，但認為今年降息合適，將持續觀察經濟數據的變化。

台股 2 月 5 日迎來封關日，法人提醒，隨著科技大廠紛紛釋出財報，展望似乎不盡如人意，顯示產業的淡季效應，建議投資人思考當前的位階。