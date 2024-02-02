〈紐約匯市〉鮑爾對3月降息潑冷水 市場改押5月 美元指數走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-02 05:48

即使聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前表示 3 月不太可能降息，投資人仍繼續押注 Fed 將在 5 月採取行動，美元指數周四 (1 日) 走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，至 103.06。

鮑爾周三 (31 日) 表示，在通膨持續下滑、就業和經濟維持成長勢頭的預期之下，利率已經觸頂，且可能在未來幾個月走低。儘管如此，鮑爾拒絕宣告抗通膨之戰已取得勝利，也拒絕保證央行已實現經濟軟著陸與最快 3 月開始降息的承諾。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示，央行官員們的共同主題是不願接受市場對降息的定價。

在鮑爾表示 3 月降息並非央行的「基本情境」(base case) 後，美元指數起初反彈，並於周四走軟。最新非農就業數據即將在周五 (2 日) 美股盤前出爐，市場預估 1 月新增就業人數為 18 萬個。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員目前預估 3 月降息的可能性為 39%，5 月降息的可能性為 94%。

FX Street 資深分析師 Joseph Trevisani 說：「即使鮑爾直接表示還沒準備好這麼做，市場仍將首次降息的預期往後推至下一次會議。」

周四數據顯示，美國第四季勞動生產力成長快於預期，最近一周申領失業救濟金的人數有所增加。因新訂單反彈，美國 1 月 ISM 製造業指數也穩定下來。

在紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 因商用不動產價值下跌而傳出虧損後，區域銀行股遭遇嚴重拋售。因人們對區域銀行的擔憂捲土重來，美國公債殖利率在周四暴跌，並拖累美元。

市場的擔憂情緒也為避險貨幣日元帶來提振，日元兌美元匯價盤中一度升至逾兩周高點。截稿前，美元兌日元下跌 0.36% 至 146.33 日元。

與此同時，英鎊反彈近 0.5% 至 1.2744 美元。英格蘭銀行 (BOE) 周四發出較為鷹派的語調，央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 認為，必須看到更多證據顯示通膨一路回落至 2% 目標，並維持在這個水平，才能開始降息。

Ballinger & Co. 外匯市場分析師 Kyle Chapman 表示：「歐洲央行和聯準會暗示降息，英國央行則對這類討論保持緘默，讓他們顯得特別異常。」

歐元盤中貶至 12 月 13 日以來最低後翻紅，上漲 0.5% 至 1.0870 美元。對美國經濟表現將優於歐元區的市場預期，近月來令歐元遭受打擊。

同樣在周四公布利率決議的瑞典央行，一如預期將關鍵利率維持在 4% 不變。瑞典央行表示，若通膨繼續發緩，可能會提前降息，甚至今年上半年就會採取行動。

截稿前，瑞典克朗兌美元小跌 0.06%，至 10.3931 克朗兌 1 美元。

截至台灣時間周五 (2 日) 約 6:00 價格: