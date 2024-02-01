英國央行雖維持利率不變 但成員意見分歧 金融危機來首見

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 21:17

英國央行周四 (1 日) 將利率維持在近 16 年來的高位，但在何時降息方面軟化了立場。一位政策制訂者首次投票支持降低借貸成本，為 2020 年來首見。

英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 在政策方向上出現三種分歧，並放棄了再度升息的警告，而是表示將繼續「檢討」借貸成本。

9 名 MPC 成員中有 6 名投票決定將利率維持在 5.25%。哈斯克爾 (Jonathan Haskel) 和曼恩 (Catherine Mann) 投票支持升息 0.25 個百分點，而丁格拉 (Swati Dhingra) 則投票支持降息 0.25 個百分點。

這是自 2008 年 8 月全球金融危機初期以來，首次有不同政策制訂者在同一次會議上投票支持升息和降息。

市場反應平淡，英鎊和英國公債殖利率小幅上漲。投資人略微減少了對 2024 年銀行利率下調幅度的押注。

Quilter Investors 投資策略師詹姆斯 (Lindsay James) 表示：「開始就可以看到跡象顯示，英國央行可能會在今天會議投票決定降息後很快採取行動。」

英國央行行長貝利表示：「我們需要看到更多證據證明通膨將一路下降至 2% 的目標，並保持在這個水平，然後才能降低利率。」​

但英國央行對利率前景的措辭有所軟化，放棄如果出現更持久的通膨壓力就需要「進一步緊縮」的警告。反而表示將「繼續檢討銀行利率應維持在當前水準多久」。

聯準會和歐洲央行都已明確表示降息已提上議程。

英國央行重申，政策需要「在夠長的時間內保持限制性」，不過它大幅調降了未來幾個月的通膨預期。

然而，英國央行表示，大幅較高的薪資成長使英國在推動長期通膨壓力方面有別於其他國家。

與 11 月的預測相比，英國央行大幅調降近期物價成長前景，今年第 2 季的年度消費者物價通膨看來可能會回升至 2%。但中期預測顯示通膨將在 2024 年第 3 季回升至 2% 以上，並且要到 2026 年末才能恢復到目標，比英國央行 11 月的預測晚了一年。