〈台幣〉股匯不同調 外資回頭匯入助貶勢收斂收31.338元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 18:45

美國聯準會 (Fed) 拍板利率連 4 凍，淡化市場對於 3 月降息的預期，激勵美元指數走揚，新台幣兌美元匯率今 (1) 日持續走貶，一度回測 31.4 元關卡，但外資午後回頭匯入，帶動貶幅收斂，終場收在 31.338 元，貶值 3.7 分，台北及元太外匯市場成交值合計 15.05 億美元。

台北股匯走勢脫鉤，大盤終場強勢收紅，站回 17900 點之上；新台幣兌美元今天以 31.28 元升值開出後，隨著美元買盤湧現，匯價又貶破 31.3 元關卡，最低來到 31.37 元，不過，下午貶值幅度逐漸收斂，新台幣終場以 31.338 元作收，貶值 3.7 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，日元強勢升值 0.58%，韓元亦升值 0.21%，越南盾小升 0.08%，新台幣則貶值 0.12%，人民幣、新加坡幣同步走貶，亞幣漲跌互見，歐元貶值 0.21%，美元指數上漲 0.13%。

Fed 周三一如市場預期按兵不動，將聯邦基金利率的目標範圍維持在 5.25% 至 5.5% 不變，且聲明中刪除可能進一步升息的措辭，但未明確表示即將降息。主席鮑爾會後表示，需要看到更多有利的證據，來確定是否是時候調降利率目標區間。