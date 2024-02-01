財富雜誌2024年全球最受讚賞企業榜單 蘋果繼續居首 輝達躋身前十

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 23:16

大型科技公司曾是領導全球經濟的顛覆者，如今更成為舞台中最耀眼的明星，推動全球經濟向前。2024 年《財富》全球最受讚賞的公司排行榜彰顯出科技巨頭在其他商業領袖心目中的崇高地位。

這份榜單是根據約 3700 名高階主管、董事和分析師的調查製作而成。

蘋果 (AAPL-US) 連續第 17 年名列榜首。亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 連續五年躋身前三名。同時，輝達 (NVDA-US) 排名飆升至第 10 位，創下歷史新高。大型零售商沃爾瑪 (WMT-US) 排名第 9 ，時隔 14 年重返前十名；新冠病毒疫苗製造商莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 以第 37 位首次上榜。

過去一年，晶片製造商輝達強勢崛起，躍居美國科技公司七巨頭之一，讓部分商業領袖頗感意外。

輝達的表現也在某種程度上凸顯出《財富》雜誌產業排名的預測能力。全球最受讚賞的公司名單實際上是由兩份榜單組成；全明星榜單根據企業在整個商界的聲譽進行排名，產業排名則詢問內部人士對各自公司的看法，更重要的是，對直接競爭對手的看法。

這項排名鼓勵受訪者根據管理品質、創新力和吸引人才的能力等 9 項指標，以 1 分到 10 分的標準給公司評分。知情者可以透過這項排名了解哪家公司在哪些方面表現出色，哪家公司正在崛起等資訊。

在今年的調查裡，受訪者認為輝達幾乎在各方面都很出色。在評判的 9 項指標中，輝達有 7 項位列所有公司的前十名。蘋果也一樣，15 年來第 14 次名列電腦產業榜首。當然，輝達也不能安於現狀，與其爭奪人工智慧晶片霸主地位的 AMD (AMD-US)，有 5 項指標躋身前十名。

大型企業在產業排名裡連續 10 年甚至更長時間位居榜首的情況並不罕見。在今年的調查中，食品服務業的星巴克 (SBUK-US) 和證券與資產管理的貝萊德 (BLK-US) 連續第 12 年榮登榜首；區域銀行業的美國合眾銀行 (USB-US) 和健康保險醫療的聯合健康集團 (UNH-US) 連續第 14 年蟬聯第一。巴菲特的波克夏控股 (BRK.A-US) 連續 26 年稱霸財產險和意外險行業。

不過，穩定並非常態。在 47 個產業裡，今年有 15 個產業的榜首換人，就連一些長期霸主也跌落神壇。

在食品生產產業，排名第一的是 2019 年從杜邦 (DuPont) 分拆的農業化學品公司科迪華 (Corteva)，讓家禽生產商泰森食品 (TSN-US) 失去盤踞 7 年的榜首位置。在製藥業，嬌生 (JNJ-US) 長達 10 年的統治被禮來 (LLY-US) 終結。