歐元區12月通膨率符合預期下滑 但核心物價降幅有限

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 18:24

歐盟統計局周四 (1 日) 公布數據顯示，歐元區 20 國的消費者通膨率從 12 月的 2.9% 降至 1 月的 2.8%，符合預期，並接近歐洲央行設定的 2% 目標。

由於未加工食品、能源和工業品通膨均放緩，物價成長現已距離 2022 年底兩位數高峰非常遙遠。

但歐洲央行關注的關鍵指標、排除波動較大的食品和能源成本的核心物價，僅從 3.4% 降至 3.3%，高於預期的 3.2%。

服務業通膨穩定在 4.0%，顯示物價壓力揮之不去，尤其是來自薪資的壓力，因此出現了輕微的失望情緒。

雖然歐洲央行上周堅稱沒有討論降息，但政策制訂者對通膨得到控制越來越有信心，代表該行已接近寬鬆周期。

當美國聯準會主席鮑爾採取類似樂觀的語氣，公開討論降息的可能性時，市場對歐洲央行降的預息再次引發討論；不過鮑爾表示 3 月降息可能還為時過早。

對於歐洲央行來說，投資人現在預計今年將總共降息 142 個基點，其中 4 月的第一次降息幾乎已完全反映在市場中。市場預期隨後歐洲央行今年的每次會議都會降息。

即使歐洲央行已經延後降息押注，但與市場之間的實際差距相當小，而且爭論的焦點是首次降息應該在 4 月還是 6 月，考慮到貨幣政策有落後 12 至 18 個月的特性，這種差別其實很小。

歐洲央行本身預計通膨要到 2025 年才能達到 2% 的目標，但市場經濟學家、甚至該行副總裁都在公開討論通貨緊縮更早到達的可能性。

能源價格低於預期、海外貿易依然疲軟、薪資成長超出悲觀預期、勞動市場開始疲軟，所有這些都指向物價壓力趨於緩解。