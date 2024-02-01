歐元區12月通膨率符合預期下滑 但核心物價降幅有限
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 18:24
歐元區上個月的通膨一如預期有所緩解，但核心物價壓力降幅低於預期，可能會強化歐洲央行不應倉促降息的論點，即使下一步行動仍將是寬鬆政策。
歐盟統計局周四 (1 日) 公布數據顯示，歐元區 20 國的消費者通膨率從 12 月的 2.9% 降至 1 月的 2.8%，符合預期，並接近歐洲央行設定的 2% 目標。
由於未加工食品、能源和工業品通膨均放緩，物價成長現已距離 2022 年底兩位數高峰非常遙遠。
但歐洲央行關注的關鍵指標、排除波動較大的食品和能源成本的核心物價，僅從 3.4% 降至 3.3%，高於預期的 3.2%。
服務業通膨穩定在 4.0%，顯示物價壓力揮之不去，尤其是來自薪資的壓力，因此出現了輕微的失望情緒。
雖然歐洲央行上周堅稱沒有討論降息，但政策制訂者對通膨得到控制越來越有信心，代表該行已接近寬鬆周期。
當美國聯準會主席鮑爾採取類似樂觀的語氣，公開討論降息的可能性時，市場對歐洲央行降的預息再次引發討論；不過鮑爾表示 3 月降息可能還為時過早。
對於歐洲央行來說，投資人現在預計今年將總共降息 142 個基點，其中 4 月的第一次降息幾乎已完全反映在市場中。市場預期隨後歐洲央行今年的每次會議都會降息。
即使歐洲央行已經延後降息押注，但與市場之間的實際差距相當小，而且爭論的焦點是首次降息應該在 4 月還是 6 月，考慮到貨幣政策有落後 12 至 18 個月的特性，這種差別其實很小。
歐洲央行本身預計通膨要到 2025 年才能達到 2% 的目標，但市場經濟學家、甚至該行副總裁都在公開討論通貨緊縮更早到達的可能性。
能源價格低於預期、海外貿易依然疲軟、薪資成長超出悲觀預期、勞動市場開始疲軟，所有這些都指向物價壓力趨於緩解。
問題在於，通膨更快下降意味著實際利率或通膨調整後利率上升，因此歐洲央行將在物價受到控制並討論寬鬆政策時才會有效收緊政策。
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