〈人物〉卜蜂鄭武樾熱愛運動且堅持 仍居食品業界「大齡」董座榜首

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-13 07:10

上市食品公司包括南僑 (1702-TW) 及卜蜂 (1215-TW) 在 2023 年的營收分別以 226.78 億元及 291.6 億元雙雙改寫歷史新高，其中南僑董事長陳飛龍是屬於上市食品公司「阿公級」的董事長，但與卜蜂董事長鄭武樾相比，陳飛龍的年紀又比鄭武樾小了一歲，而鄭武樾熱愛運動及驚人的體力也都讓人印象深刻。

南僑董事長陳飛龍 (見圖) 還比鄭武樾年輕一歲。(鉅亨網記者張欽發攝)

1936 年出生、今年 88 歲的卜蜂董事長鄭武樾，目前爲食品業界最年長的董事長，但在近兩年來的國際黃小玉原物料價格大漲、禽流感引爆台灣雞隻、豬肉、甚至蛋價大漲，鄭武樾都成爲徵詢市場趨勢的重要對象，而思路清晰的鄭武樾也會仔細從原物料產地天氣變化、農作物收成狀況、航運價格走勢甚至到台灣的進口肉品數量等變數，有條不紊的一一分析給你聽。

在鄭武樾的養生日誌裡，過了 80 歲他每天平均走路逾萬步，甩手 1000 下，伏地挺生、仰臥起坐；其體力驚人不只如此，更在台北市的自宅裡還設有健身房。

鄭武樾的愛好運動也不是現在才開始，鄭武樾在年輕時就很愛運動，本職獸醫的鄭武樾在 40 餘歲時，由卜蜂派往土耳其設廠開疆闢土，一待就是待 9 年，其間曾參加橫度撒哈拉沙漠，跑了 20 幾公里的極地馬拉松，展現驚人體力及意志。

對於運動的毅力，鄭武樾強調，只要設訂目標，絕對會認真執行，不僅僅僅在工作上，運動也是一樣，每天保持良好的體力，才能去執行目標，而且如果沒有生命、沒有了健康，談什麼都沒有用。也因此，他養成每天運動的習慣，即使在忙，也會花時間運動，走路、甩手是必做的，有時間就練伏地挺身、仰臥起坐，身體練就的相當精實。

鄭武樾學的是獸醫，也是台灣卜蜂在台創立時的創始股東，過去 20 多年落腳海外，陸續在歐洲、大陸與泰國等地工作，直到 2006 年，被大老闆正大集團董事長謝國民欽點回鍋台灣卜蜂，並且特別交代他要好好努力、不要漏氣。