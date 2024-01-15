元樟生技敷料全球布局大躍進 取得美國FDA註冊許可

元樟生技 (AMS BioteQ，股票代碼：6864) 於本月 11 日宣布，創新醫療照護醫材「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」成功取得美國 FDA 核發之註冊號碼，已完備可進入美國市場，該產品具有出色的抗沾黏性、高吸水性與組織再生的能力，特別符合銀髮族群及糖尿病族群的傷口照護需求，這也是元樟生技首件獲得 FDA 註冊許可的自研產品，不僅在產品研發與企業使命上深具指標意義，也加速了元樟生技布局全球市場的腳步。

元樟生技董事長表示，SIPSIP 的創新親水性敷料系列是公司創新醫材的亮點產品，於去年 10 月在 Medical Japan 日本國際醫療展首次亮相，並成功獲得各界的高度關注，目前已擁有美國 FDA、台灣 TFDA 認證外，將更積極接洽日商合作夥伴，並準備申請日本醫療器材之相關許可，除進軍日本醫護市場外，近期也接收到大中東地區 (MENA)、東協十國 (ASEAN) 等國際醫療器材商青睞，為元樟生技海外敷料市場再下一城。

研發部主任葉映廷表示，SIPSIP Foam 泡棉傷口敷料只是系列的開端，元樟運用專利生物工程技術 ExtrO，積極研發 SIPSIP 創新親水性敷料的系列產品，分別為 SIPSIP Pro 與 SIPSIP Complex。這系列敷料具有專利的傷口復合技術、獨創的敷料物理結構、無過敏性、高吸水性等特點，該產品不僅具有生物相容性和高親水性，同時也通過小鼠傷口模型的動物實驗，並證明具有促進傷口癒合與功能性組織再生的效果。

元樟生技創立至今邁入嶄新的第六年，已成功打造藥研開發及自研敷料雙軌並行，可提供醫病族群更多元的選擇，未來將持續投入不同適應症開發，透過拓展國際市場及技術影響力，期望成為創新醫療市場領導品牌。