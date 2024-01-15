〈焦點股〉綠營政策延續 生技醫療族群受惠狂歡慶賀

隨著民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，綠營政府政策延續下，生技股也被外界點名受惠股之一，今 (15) 日生技醫療類股表現較為強勢，漲幅超過 2%，包含保瑞 (6472-TW)、美時 (1795-TW)，漲幅超過 4%；台耀 (4746-TW)、藥華藥 (6446-TW)、高端疫苗 (6547-TW) 等股價表現都不俗。

賴清德選前在政見發表會上曾提到，將基於醫療背景為台灣人民貢獻「健康」，並結合 ICT 產業、醫療服務及生物醫療發展先進醫療，相信醫療生技產業不久後的將來就能突破兆元，成為台灣另一座護國神山。

他認為，台灣 ICT 產業很強、醫療服務也很強，台灣的生物醫療產業目前在新興國家裡面排名第二，三個結合起來發展先進的醫療，包含智慧醫療、再生醫療或者是精準醫療，又或者推動醫療生技產業。

保瑞雙引擎策略上，子公司安成藥進行產品線汰弱留強與今年中將取得新藥證，加上 CDMO 會有新案放量，今年獲利成長將優於營收。法人估，保瑞今年每季營收維持 30 億元之上水準，另外在安成藥產品組合優化下，毛利率有望站穩 55%，獲利也將進一步提升。

美時 2023 年全年合併營收 169.58 億元，年增 15.9%，創下歷史新高。展望今年，公司看好，海外市場包含血癌用藥 Lenalidomide 美國出貨量大幅提升，並逐步耕耘日本市場，亞洲市場將會透過併購品牌藥、企業來擴大東南亞市場。