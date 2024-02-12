〈潛力股〉碳有價時代來臨 造紙族群擁碳匯、碳權後市可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-12 08:50

華紙在兩岸擁有 3 萬多公頃的林地，固碳量約 290 萬噸，從造林到造紙形成固碳產業鏈，可扣抵碳權價值。華紙所屬母公司永豐餘，也設立碳管理事業群，建構碳權管理平台，聚焦碳權與電力市場，促成低碳化，進一步打造低碳產業鏈。

正隆早在 2008 年就向國際自願性碳權認證機構 VCS 提案申請，並取得碳權資格，更是全台第一家取得國際碳權交易資格的業者。此外，正隆也攜手 20 家上下游產業鏈夥伴，一同組織碳中和聯盟。

榮成則積極布局兩岸碳權，目前在中國約有 52 萬噸的盈餘量。台灣方面，榮成二林廠已在 2020 年通過環境部抵換專案註冊申請，依照專案計畫書計入期為 10 年，因此預計在 2030 年取得 23 萬噸碳權。此外，榮成也積極建立碳管理制度，並導入最新低碳技術。